Declaran burócratas de Ahome en caso del ataque al bloguero Paúl Velázquez

La síndica de la Central (Mochis), Irma Delgado Ríos y Wilfrido Pineda Ruiz, coordinador de la Dirección de Participación Ciudadana del Municipio de Ahome, ambos subordinados del alcalde, Manuel Guillermo Chapman Moreno, fueron requeridos por la Vicefiscalía Regional de Justicia del Estado para declarar ministerialmente en torno al zipizape que ocurrió en el Cabildo y en los pasillos del palacio municipal entre estos y el bloguero, Paúl Velázquez Benítez, quien un día después fue baleado a quemarropa en el cuello, por uno de dos pistoleros que huyeron y contra quienes se ha desatado una cacería policial.

Delgado Ríos fue primera en rendir su declaración, alrededor de las 11:00 horas del sábado 21 de diciembre. Ella fue sentada en el banquillo durante más de dos horas. Luego le tocó el turno a él, por 40 minutos.

“Declaré unos 40 minutos. Fui citado, por no recuerdo quién, pero no fue en homicidios. No estoy acusado, ni indiciado, sino como testigo de algo, de no sé qué; alguien que declaró antes que yo, me relacionó como que fui quien organizó la manifestación, pero yo no hice eso. Sí estuve en el evento, porque era una sesión de cabildo pública. Me preguntaron que si conocía a Paúl, respondí que sí, pero como la gran mayoría que ve las redes sociales. Nunca he hablado con él”, aclaré.

“Me preguntaron si tenía diferencias con él, jamás, respondí. Nunca me ha tirado en su blog, y no he cruzado palabra con él, insistí”, explicó el funcionario, quien antes de llegar a esa dependencia fue coordinador administrativo en el Instituto Municipal de las Artes y Cultura (IMAC).

“No sé qué le preguntaron a la síndica, ni tampoco es de mi incumbencia, creo, supongo, que es por lo de los videos que andan circulando en redes sociales”.

La síndica, Irma Delgado Ríos no fue localizada para conocer su caso.

Ambos son los primeros funcionarios en declarar en el caso Paúl Velázquez Benítez, luego de que éste fue baleado a quemarropa la tarde del jueves 19 de diciembre, cuando caminaba acompañado de una de sus sobrinas sobre la acera norte de la calle José María Morelos casi esquina con Ignacio Allende, en el sector centro de la ciudad de Los Mochis.

Al bloguero, sus atacantes, prácticamente lo cazaron. Lo ubicaron en su ruta a pie. Aparcaron en doble fila en un auto Volkswaguen, línea Jetta, modelo 2015, color plata, y esperaron a que se les acercara su objetivo.

Cuando este se acercaba al auto, el pistolero descendió. Caminó entre la cajuela y el cofre de dos vehículos estacionados en batería. Y volvió a esperar. Cuando el bloguero estaba a unos pasos, reinicia su caminata, le apunta y le dispara. La bala calibre .380 milímetros le perfora el cuello, pero no lo mata.

El pistolero escapa, la acompañante de Paúl corre a ponerse a salvo y a buscar ayuda; desangrándose, Velázquez Benítez corre también; entra a una farmacia. Allí, motopatrulleros le prestan los primeros auxilios, mientras llegan paramédicos; al mismo tiempo, la policía municipal, como primer respondiente, se lanza en busca de los pistoleros. Estos logran burlar el cerco de búsqueda y escapan. Esa noche, la Unidad Especializada en Homicidios Dolosos de la Vicefiscalía Regional de Justicia de la Zona Norte inicia las pesquisas. Dos días después, los primeros funcionarios municipales del gabinete del alcalde Chapman Moreno fueron citados a declarar.

El caso se mantiene bajo hermetismo de la Vicefiscalía Regional de Justicia del Estado. Más cuando el bloguero no ha rendido su declaración ministerial de viva voz, porque no ha podido abandonar el hospital en donde sus tejidos faciales son reconstruidos.

Arturo Velázquez Benítez, hermano del baleado, dijo que este evoluciona satisfactoriamente, pero aún no puede hablar.

De acuerdo con personal de la Vicefiscalía Regional de Justicia del Estado la declaración de los dos funcionarios del alcalde Chapman Moreno se enmarcan en dos hipótesis: como testigos del atentado a Paul Velázquez Benítez o por el discurso de odio e incitar a sus seguidores a que lo ataquen. Durante los hechos, la mayor parte de los seguidores de Irma Delegado eran personas bajo nómina municipal, activistas y operadores políticos del municipio.

El presidente municipal defendió a sus subordinados y aseguró que ninguno de su colaboradores atentaría contra la vida de opositores, a la vez que minimizó el asunto aduciendo que el atentado es uno de los muchos que ocurren en el país.

Juan Francisco Fierro Gaxiola, secretario del Ayuntamiento de Ahome, precisó que la síndica de la Central, Irma Delgado Ruiz y el Coordinador de Participación Ciudadana, Wilfrido Pineda Ruiz no serán separados de sus cargos por el caso Paúl Velázquez Benítez, porque fueron requeridos como testigos y no como acusados ni indiciados.

Incluso, en el caso remoto de que fuesen vinculados a proceso y sujetos a juicio se mantendrían trabajando, hasta una eventual sentencia de condena continuarían laborando hasta que esta pudiera quedar firme.

Fierro Gaxiola demeritó el caso y consideró que contrario a lo que se dice en redes sociales, el gobierno municipal no está implicado en el ataque.

Por el contrario, dijo, está interesado en que se resuelva y para ello se pidió al director de Policía, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, atender cualquier petición de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

El jefe policial dijo que esa petición es real, y existe una coordinación estrecha, cotidiana, con los investigadores.

Para el sector empresarial, en voz de Jorge López Valencia, Presidente del Centro Empresarial del Valle del Fuerte, el caso Paúl Benítez dejó en claro que la Fiscalía General de Justicia del Estado deberá de esclarecerlo con premura y eficacia y se reservó lanzar una hipótesis del caso “porque no debemos abonar a la especulación, sino esperar los resultados de los hechos”.

Dijo que no obstante, todos los críticos del gobierno y la población en general se sienten vulnerables por la violencia doméstica que se ha enseñoreado en el municipio. “Todos nos sentimos vulnerables”.

El caso Velázquez Benítez llegó a la conferencia mañanera”del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien respondió: “vamos a apoyarlo, vamos a verlo”.

Líderes condenan ataque: Ahome en estado de crispación e ingobernabilidad por culpa de Chapman

Nueve líderes de colectivos de la comunidad, algunos de los cuales han sido perseguidos políticos del alcalde, Manuel Guillermo Chapman Moreno, condenaron y se solidarizaron con el bloguero Paúl Velázquez Benítez, y exigieron al Congreso de Sinaloa, iniciar el juicio de procedencia en contra del Presidente Municipal de Ahome antes de que la política municipal evolucione a delitos de alto impacto.

Luis Felipe Villlegas Castañeda, fundador del colectivo ambiental Rueda Verde, Lucio Antonio Tarín Espinoza, Fuerza Social Bachomo Asociación Civil, Milo Ibarra ¡La pieza que falta eres tú!, Joel Ulises Pinzón Vázquez, ¡Aquí No!, Juan Francisco Soltero Sánchez, Central Unitaria de Vivienda, Cuauhtémoc Flores Castro, Congreso Nacional Ciudadano, Gustavo chaparro, comerciante del mercado Zona 030, Ariel Aguilar Algándar, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, y Guillermo Padilla Montiel, coincidieron en que el Congreso del Estado inicie el juicio de procedencia en contra del alcalde de Ahome porque en el municipio se ha acentuado el ambiente de crispación social y de ingobernabilidad producto de la intolerancia a maneras distintas de pensar y actuar entorno a asuntos de interés público, y exhortaron al presidente municipal a que deponga el lenguaje ni asuma conductas que reflejan su enojo o irritabilidad ante señalamientos de periodistas, líderes empresariales, políticos y sociales, así como al ciudadano en general.

Exigieron a la Fiscalía General de la República atraiga el caso de Velázquez Benítez, y que el caso no caiga en la impunidad.

En tanto, Jorge López Valencia, presidente de Centro Empresarial del Valle del Fuerte y miembro de la organismo intercamaral, aseguró que en Ahome todos los líderes y críticos del gobierno se sienten y perciben vulnerables. “Todos, en cualquier momento, podemos ser víctimas de un ataque. Esto quedó demostrado con el caso de Paul Velázquez”, dijo.

Artículo publicado el 05 de enero de 2020 en la edición 884 del semanario Ríodoce.