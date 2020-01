No es cierto que estados recibieran menos recursos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que los estados recibieran menos recursos federales, como han argumentado gobernadores para subir impuestos.

“No es cierto que tengan menos recursos los gobiernos estatales, eso es lo que algunos están diciendo. Se les entregaron los recursos que les corresponden por ley, las participaciones federales”, dijo en la conferencia mañanera de este viernes.

“No se vale que nos echen la culpa, porque ya ahora todo que por austeridad no se hacen las cosas. No es cierto que tengan que aumentar los impuestos porque se les redujo el presupuesto. Nosotros no podemos reducir el presupuesto, porque el presupuesto se entrega, se distribuye de conformidad con la ley de coordinación fiscal. Sería violar la ley. Si fuese cierto, estarían presentando denuncias en el Poder Judicial, controversias…”

Añadió que los aumentos de impuestos en los estados es por decisión de los gobiernos locales, n”tiene nada que ver con nosotros”..

“No es porque no tengan sus participaciones federales, las tienen en tiempo, en forma, es más, hasta por adelantado en algunos casos”, reiteró.

“Es que se dicen muchas mentiras, algunas elaboradas y difundidas por los que cometen abusos, y otras inventadas por nuestros adversarios y por los medios conservadores. Pero no es cierto eso.. lo he estado constatando en dos, tres, cuatro veces de estados que están subiendo impuestos o que están cobrando por predial o por cualquier impuesto local esgrimiendo que no tienen presupuesto porque no se les entregó o se les redujo el presupuesto que les correspondía por ley y no es cierto”.

Recomendó a los gobernadores aplicat una política de austeridad.

“Porque en algunos casos hay problemas económico-financieros y siguen con gastos extravagantes, siguen viajando y siguen usando el helicóptero y el avión, y rodeados ahí de alcahuetes y de lambiscones”, expresó.

“Siguen haciendo gastos superfluos, por ejemplo, siguen comprando publicidad, bastante, o sea, que hay forma de ahorrar. Y lo mismo, esa es la práctica de antes”.

También criticó que algunas universidades dicen no tener dinero para pagar a los maestros, pero quienes las administran tienen gastos excesivos.

“Es lo mismo de las universidades. Aprovecho también para decirlo, mucho gasto superfluo. A los maestros les pagan poco, pero los de arriba se exceden, hay mala administración en varias universidades, universidades dominadas por caciques”, mencionó.

“No me pidan a mí que yo les dé nombres, porque eso es trabajo de ustedes, son mirones profesionales, pero eventos con gastos pagados, viáticos, vienen de todo el mundo, congresos, seminarios, viajes. No hay control de nada y se termina el dinero y ya no hay para pagar a los maestros, ya no hay pagar a los trabajadores. Tenemos que cerrar. Dame. No, no es dame, si nosotros somos administradores de los dineros del pueblo y tenemos que cuidar el dinero de los ciudadanos. ‘No, porque si no estás en contra de la educación pública’. No, no estoy en contra de la educación pública, estoy en contra de la corrupción, del derroche, de los abusos. Eso es lo que tiene que verse”.