Reciben el Año Nuevo empapados en Olas Altas

La lluvia de anoche no impidió que miles de mazatlecos y turistas acudieran al Paseo de Olas Altas para celebrar el Año Nuevo, organizado por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte y el Ayuntamiento de Mazatlán.

El evento titulado “Bienvenido 2020” fue diseñada para que las familias tuvieran una celebración masiva, en donde podían llevar alimentos y disfrutar de una banda de música que cantó en vivo.

Muchos de los asistentes acudieron con paraguas, impermeables para protegerse de la lluvia, que aunque no intensa, no cesó durante toda la velada. Gran parte de los asistentes no les importó mojarse, mientras bailaban al ritmo de la música de la Falsa Orquesta Cubana que deleitó con sus ritmos a los asistentes.

Aunque se habían instalado cientos de mesas y sillas, la asistencia prefirió estar de pie o protegerse un poco en las marquesinas de los comercios ubicados en el Paseo Olas Altas.

De último momento, muchas familias, que adquirieron mesas para asistir el evento, buscaron rematar a bajos precios sus lugares porque no asistirían por la lluvia, ya que entre las restricciones para asistir estaba el no llevar mobilario tipo carpas.

Las familias habían adquirido previamente en el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte una reservación a 400 pesos que incluía 10 sillas y un mantel.

Los asistentes no podían llevar bebidas, las cuales fueron vendidas a precios que oscilaban entre 20 pesos por una botella de agua hasta de mil 200 pesos por una botellas de tequila Don Julio 70.

Pese a la lluvias, los organizadores festinaron el éxito del evento, al que asistió el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Torres y su esposa Gabriela Peña Chico.