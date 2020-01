Papa Francisco pide perdón por manotear a mujer que lo jaloneó

El papa Francisco ofreció perdón este miércoles 1 de enero del 2020, por reprender ayer martes 31 de diciembre del 2019, a una mujer que le agarró bruscamente de la mano y le jaló hacia ella, cuando el sumo pontífice de la iglesia Católica saludaba a los fieles en la plaza de San Pedro.

“Muchas veces perdemos la paciencia, también yo. Pido perdón por el mal ejemplo de ayer”, señaló el religioso argentino Jorge Mario Bergoglio desde la ventana del palacio apostólico de El Vaticano y momentos antes del rezo del Ángelus, informó Zeta.

At Angelus this morning, Pope Francis visibility chokes up, as he apologises for his “bad example yesterday”, when in his words he lost “patience” when a pilgrim grabbed his hand and wouldn’t let go, and he slapped her hand in order to free himself. pic.twitter.com/4k6RfQj5ZI

— Catholic Sat (@CatholicSat) January 1, 2020