Manifestantes atacan e ingresan a la Embajada de EU en Irak; Trump culpa a Irán

Docenas de seguidores de una milicia chií iraquí entraron por la fuerza este martes en la Embajada de Estados Unidos en Bagdad tras derribar una puerta. En respuesta al asalto se lanzaron gases lacrimógenos y se oyeron disparos. Donald Trump culpa a Irán del asalto a la Embajada y pide a Irak que proteja el complejo.

Un reportero de The Associated Press en la zona vio llamas saliendo en el interior del recinto diplomático y a al menos tres soldados estadounidenses en el tejado de la Embajada.

Los inconformes también prendieron fuego y destruyeron cámaras de seguridad en las instalaciones. A través de un altavoz, un hombre pidió a los manifestantes que no entrasen el reciento diciendo: “El mensaje ha sido entregado”.

El incidente se produjo tras los letales ataques aéreos de Washington que mataron a 25 combatientes de una milicia chií respaldada por Irán esta semana en Irak, de acuerdo a Ap.

En la zona había humo de gas lacrimógeno y al menos tres inconformes parecían tener dificultades para respirar.

La puerta que cedió era una entrada lateral, empleada por los autos que acceden al complejo. Cientos de manifestantes habían avanzado alrededor de cinco metros por un pasillo que lleva al edificio principal, pero seguían a unos 200 metros de él.

Por el momento se desconoce si el personal de la Embajada seguía dentro del edificio principal.

Antes en el día, y al grito de “¡Abajo Estados Unidos!”, una multitud intentó entrar a los terrenos de la legación diplomática, arrojando botellas de agua y destrozando cámaras de seguridad en el exterior.

“Irán mató a un contratista estadounidense e hirió a muchos. Respondimos fuertemente, y siempre lo haremos. Ahora Irán está organizando un ataque contra la embajada de Estados Unidos en Irak. Serán completamente responsables. Además, esperamos que Irak use sus fuerzas para proteger la Embajada, ¡y así lo notificamos!”, escribió en su cuenta de Twitter el mandatario estadounidense Donald Trump, luego del asedio en la Embajada de EU en Bagdad.

Thousands of Iraqi protesters attack U.S. embassy in Baghdad Green Zone pic.twitter.com/VNmDNlT6PS

— Disruptive Signal (@disruptivesigna) December 31, 2019