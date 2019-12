Lo bueno, regular y malo del 2019 en cine

El 2019 se va, pero no de manera discreta. Varios sucesos en diferentes ámbitos harán que no se olvide, o no tan fácilmente. Entre muchos otros: los incendios en la catedral de Notre Dame, en País y el Amazonas; las protestas en Chile y la Ciudad de México; la controversial administración de AMLO; la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia y su asilo en México; el posible juicio a Donald Trump; y las muertes de José José, Camilo Sesto, Alberto Cortez, Celso Piña, Christian Bach, Edith González, Fernando Luján, Francisco Toledo y Walter Mercado.

En el mundo del cine, el 2019 representó el regreso de dos grandes directores, con dos de las mejores cintas del año: Pedro Almodóvar con Dolor y Gloria y Quentin Tarantino Con Había una vez en… Hollywood; fue el año en que murió la directora francesa Agnés Varda, los productores Branko Lustig y Robert Evans, y los histriones Doris Day, Peter Fonda, el primer Chewbacca en Star Wars, Peter Mayhew, y la primera chica Bond francesa, Claudine Auger. Sin embargo, lo más comentado fue Guasón, no tanto la película, sino el personaje extraordinariamente interpretado por Joaquín Phoenix, que amenaza con llevarse los premios más deseados.

También, el 2019 fue importante para Netflix: es tanto el éxito de la plataforma que, entre cintas y series, obtuvo 34 nominaciones para la próxima premiación de los Globos de Oro, lo cual augura una fuerte presencia en los Oscar de 2020 y reafirma la tendencia cada vez más sólida de ver películas con solo dar un clic.

Sin orden de preferencia, va lo bueno, regular y malo de algunas cintas estrenadas en Culiacán y otras disponibles en Netflix, reseñadas en este espacio. No se las pierda… bajo su propia responsabilidad, como siempre.

Lo bueno

Green Book-Una amistad sin fronteras

Los herederos

Girl

Tiempo compartido

Toy Story 4

Chicuarotes

Dolor y gloria

La camarista

Había una vez en… Hollywood

Guasón

Historia de un matrimonio

El irlandés

Lo regular

El regreso de Mary Poppins

Bird Box-A ciegas

Perfectos desconocidos

La mula

Toc Toc

7 años

El complot mongol

Beautiful Boy-Siempre serás mi hijo

Los gustos y los colores

Solteras

Tu hijo

Parchís-El documental

El rey león

Conoces a Tomás

Ted Bundy-Durmiendo con el asesino

Nadie sabrá nunca

Yesterday

Dora y la ciudad perdida

Chicos buenos

La lavandería

Día se muertos

Polvo

Frozen 2

Guadalupe Reyes

Lo malo

Mirreyes vs Godínez

La boda de mi mejor amigo

Obsesión

Lady Rancho

No manches Frida 2

Dulce familia

Mamá se fue de viaje

Un papá pirata

Los Rodríguez y el más allá

