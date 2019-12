Inicia la década cuidando de ti

En solo unos pocos días se nos viene no solo un nuevo año, sino una nueva década también, y esa es una buena razón para pensar en cambiar en grande.

¿Te has preguntado que harás en los siguientes 10 años? ¿cómo te quieres ver y sentir? ¿qué prioridades atenderás? ¿salud? ¿finanzas? ¿desarrollo académico o profesional?

Algunas de las mencionadas son parte de las principales al iniciar cada nuevo año. Son motor de motivaciones, pero, penosamente, la mayoría ni bien llegamos a la primavera, termina empolvada en alguna esquina de nuestra mente.

La principal causa de claudicar a nuestros deseos es la falta de disciplina. Postergar, no repetir lo suficiente y actuar sin algún plan específico son algunas de las variables que no nos permiten llegar a conseguir lo que deseamos.

Si tu motivación y deseo para la década entrante es alimentarte mejor, bajar unos kilitos o mejorar tu salud, hay algunos consejos que te queremos compartir:

Primero que nada, haz un plan adecuado a tus tiempos y necesidades. Tomar acción sin antes haber analizado los factores te puede hacer perder mucho tiempo, motivación y tal vez hasta dinero.

Asesórate. Si tu problema es algo serio, no es recomendable tener a Youtube o al Insta como nutriólogo. Experimentar con tu cuerpo en un estado de salud precario puede ser muy peligroso. Busca a un experto, de preferencia alguien de quien tengas buenas referencias y se encuentre formalmente establecido.

Toma mucha agua, sí, mucha. Tomar agua mejorará de gran forma tu digestión, te mantendrá hidratado y purificará tu cuerpo naturalmente. No es necesario que optes por modas fraudulentas de aguas alcalinas o cualquier opción mágica que te ofrezcan en los próximos años, solo invierte en una botella reutilizable y toma más de 1.5 litros diarios. También puedes incluir agua mineral en tus días si lo deseas.

Planea tus días. Arma tus recetas para distribuirlas semanal o quincenalmente y apégate. Al hacer las compras considera lo necesario para desayunos, comidas y cenas. Invierte en buenos alimentos, de calidad y retorno nutritivo; enfermar puede ser más caro. Prepara snacks saludables para tus ratos de antojo, busca opciones diferentes a lo que te ha hecho subir esos kilos.

Bájale a los carbohidratos. Infórmate sobre este tema, es muy importante tener bien claros los porqués de esta recomendación. En resumen, los carbohidratos en exceso (en especial los de fuentes refinadas) tienden a almacenarse en forma de grasa en nuestro cuerpo. Evita refrescos, harinas refinadas de granos y azúcar, principalmente, ya que son las fuentes más comunes de CHOS dañinos.

Evita comer en la calle; es caro y no muy bueno para tu salud. Sabemos que no es posible evitarlo al cien por ciento, pero si sabes que hay días en los que tu rutina cambia y corres el riesgo de comer fuera, adelántate, planea. Es muy caro comer en la calle, pero hay algo peor que eso: no poder controlar lo que te llevas a la boca.

Haz ejercicio. Nadie habla de HIIT’s, maratones, ni clases de Muay Thai, basta con que te actives unos minutos cada día. Empieza con caminatas si gustas, pero ve subiendo el nivel de intensidad periódicamente. También es recomendable levantar algo de peso y ejercicios cardiovasculares de intensidad media una vez que hayas entrado en ritmo.

Analiza tu entorno social. Una de las principales causas de una mala alimentación es nuestro entorno social. Si tus amigos, tus familiares o tu pareja tienen malos hábitos posiblemente caigas en las garras de “seguirles el rollo” a la hora de alimentarte. No los abandones, pero pon una línea clara entre tu salud y sus hábitos. Al final, los cambios que vean en ti puede que sean la motivación que necesitan para mejorar sus hábitos.

Analiza tu entorno comercial. No basta con evitar a los amigos cocacoleros o sabriteros. Muchas veces el entorno no ofrece opciones saludables. Busca cómo evitar verte acorralado por el hambre en un entorno de estos.

Artículo publicado el 29 de diciembre de 2019 en la edición 883 del semanario Ríodoce.