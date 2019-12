Ángeles Nocturnos, la ayuda que llega de noche a los hospitales

Es el mediodía del 23 de diciembre y Jorge Peralta comparte una anécdota. Hace cuatro años dio inicio con Ángeles Nocturnos, agrupación que se dedica a brindar alimentos a familiares de pacientes de hospitales.

“Ellos tienen mucha necesidad de cubrir (gastos) para medicamentos y de los alimentos no los cubren a veces. Desde entonces veía que la necesidad de ellos era buscar la manera de cubrir sus medicamentos aunque de momento no tuvieran para comer, entonces de esa manera me nació la inquietud y busqué la ayuda de la sociedad y gracias a dios la encontré. No soy yo quien hace esta labor, es la sociedad la que responde con la telera, con el jamón, con la verdura, con todo”.

Cada noche de domingo acuden a diferentes hospitales. Iniciaron en el Pediátrico en Culiacán. Al notar a familiares de pacientes acampando en el camellón del boulevar Constitución y calles aledañas, decidieron reunirse y llevar tortas tanto a padres y madres de familia como a indigentes que pernoctan en el área.

Sentado en una banca del área oncológica del Hospital Pediátrico de Sinaloa (HPS), Jorge comenta de las actividades que domingo a domingo la agrupación realiza en las afueras de instituciones de salud. Sin embargo, ahora su estancia en el Pediátrico obedece a una situación personal. Su hijo de 14 años de edad tiene cáncer.

“Fíjate Aarón que todavía este año jamás pensé que algún día iba a estar como un usuario aquí en el hospital… y ver de cerca el cómo esos padres de familia dan todo para cubrir muchas veces el medicamento que el hospital no tiene, que el hospital a veces no lo da, entonces viene ese reclamo de mi parte y muchos jefes de familia de qué está haciendo el gobierno para cumplir con todas esas necesidades”.

En abril de este año su hijo tuvo un accidente jugando futbol. Después de meses de consultas con especialistas fue diagnosticado con sarcoma de Ewing, un tumor canceroso que puede aparecer en cualquier hueso del cuerpo, y que en la mayoría de los casos se da en adolescentes y adultos jóvenes.

Y hablar del tema no es sencillo. Jorge hace una pausa al mismo tiempo que sus ojos se humedecen. Toma un respiro y luego se tornan rojos pero intercambia las lágrimas por el relato.

“Recuerdo perfectamente ese día: 15 de junio a las 3:00 de la tarde. Le llevé la radiografía, le llevé todo y el médico me dijo ‘yo no te lo voy a consular, yo no estoy en condiciones de eso, lo que yo veo aquí no es bueno, llévatelo inmediatamente al Hospital Pediátrico’. Sacó al niño y me dijo que era cáncer. En ese momento me derrumbé”.

Al día siguiente llevó a su hijo al Hospital Pediátrico y un día más tarde ya estaba internado en el área de oncología. Los pronósticos no eran nada buenos, según explicó el mismo Jorge: le daban de 5 al 10 por ciento de probabilidades de supervivencia.

“De repente ver todo eso… y el niño ya invadido. En los pulmones, la cabeza, las extremidades y fueron crueles a veces al decirme ‘tu niño ya viene con metástasis’ y de junio para acá hemos luchado con toda la fe del mundo y gracias a dios está estable”.

El cáncer es la causa número uno en decesos de niños menores de 10 años en Sinaloa, y en México cada cuatro horas muere un niño por cáncer. Según datos de la Secretaría de Salud, se estima que anualmente se registran más de 5 mil nuevos casos, siendo esta enfermedad la segunda causa de mortalidad infantil en el país.

En Sinaloa, desde noviembre de este año el HPS comenzó con un nuevo desabasto de medicamentos que van desde los más básicos a los de especialidad en el área de oncología, y Jorge Peralta, habiendo sido un reconocido altruista local, ahora padece en carne propia las historias que muchas veces nada más escuchó.

Y narra la historia de una madre de familia. “Va a la farmacia y ver que le dijeron son 2 mil y tantos pesos y que no los tengan, no tienen casi siempre ni para comer… son muchas historias las que se viven. Yo gracias a dios he tenido mucho apoyo de la sociedad y cuando pedimos ayuda lo hacemos para todos los que estamos aquí, ojalá que el gobierno voltee a vernos”.

Apenas el viernes 20 de diciembre un grupo de padres de familia denunciaron la carencia de medicamentos de todo tipo. Tienen que ir a GANAC, institución de Asistencia Privada que brinda apoyo a niños con cáncer de escasos recursos económicos. Ahí les surten medicamentos que en el Pediátrico, por diferentes factores, no les proveen.

Afirman incluso que de no ser por dicha institución no tendrían manera de comprar los medicamentos que requieren. Ahí les cobran apenas el 5 por ciento. Medicamentos base con precio de 4 mil 500 pesos pagan poco más de 200 pesos, como lo es el launase, aplicado a pacientes con leucemia.

Y la situación no parece mejorar. A un costado del nosocomio se erige una obra que entre la construcción y equipamiento tiene inversión de más de 700 millones de pesos. Jorge dice que es irónico: un hospital de primer mundo pero sin insumos ni medicamentos.

Pero aun así alberga esperanzas de que todo se solucione. Mira su reloj y se emociona. Apresura la entrevista y termina por interrumpirla. Se despide. Dice que tiene negocio, y se explica.

“Mañana tenemos barbacoa, sopa, frijoles… la sociedad cooperó, no voy a decir nombres pero la sociedad cooperó para la gente que pasa la noche aquí. Vamos a poner mesas, manteles, vamos a convivir con estas personas el día de Nochebuena”.

Y así lo hizo. En Nochebuena llevaron alimentos a familiares del Pediátrico, del Hospital General y de la Mujer. Gente que pasaba la víspera de Navidad al menos pudo disfrutar del platillo típico de casi cualquier festividad en Culiacán. Aunque los tiempos no sean los mejores, la ayuda la sigue brindando.

Artículo publicado el 29 de diciembre de 2019 en la edición 883 del semanario Ríodoce.