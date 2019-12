2019, México al filo

Un Presidente que acapara la agenda pública. Un México en constante ebullición. Un país polarizado en posiciones diariamente contrapuestas. Esa es la constante en 2019, un año donde México vivió al filo en cada suceso y con cada tema.

Desde la nueva realidad política en Sinaloa y una buena parte del territorio, donde Morena tiene mayoría en los congresos y muchas alcaldías —en Sinaloa las principales ciudades, por ejemplo— hasta los sucesos que conmocionaron como el “Culiacanazo” del jueves 17 de octubre, con los hijos del Chapo que tomaron la ciudad por las armas, o la masacre de los LeBarón, en Sonora, 18 días después.

2019 no será un año fácilmente olvidable en la historia. A continuación presentamos un recuento de los contenidos de los 52 números de este 2019 que se extingue.

Aprendizajes y castigos de Morena

Morena, el partido hecho a imagen y semejanza del Presidente López Obrador, ejerció en 2019 un poder ampliado. No solo es el gobierno federal, son los legislativos de los estados, las muchas alcaldías y gubernaturas. Tanto poder le ha resultado inabarcable en el primer año, o cuando lo sostienen muestran debilidad o impericia.

Con sonados tropiezos, exabruptos, escándalos constantes, tan estridente todo que opacan cualquiera de las otras acciones cercanas a una nueva forma del ejercicio público.

A los Morenistas les ha resultado caro aprender. Con logros escasos y no tan notorios en el corto plazo, cargan demasiados castigos. El principal es que cuando alcanzan alguna acción diferenciada de sus antecesores, no saben comunicarla y se opaca.

Los legisladores

El Congreso de Sinaloa inició el año con un enfrentamiento pendiente con el poder ejecutivo: El presupuesto para 2019. Aunque se aprobó en los primeros minutos del año, entró en un limbo que provocó que se resolviera un mes después. Eso en sí mismo ya era inédito.

Lea: Gritos y jaloneos durante aprobación del Presupuesto 2020 para Sinaloa https://bit.ly/35c3wgg

Las reasignaciones que los diputados habían aprobado superaban los mil 600 millones de pesos —también inédito el monto. Al final solo se reasignó la mitad, 800 millones de pesos, y luego de reuniones y declaraciones el presupuesto para 2019 se aprobó por unanimidad.

El segundo enfrentamiento del Congreso con el Ejecutivo serían las cuentas públicas de 2017, el primer año de Quirino Ordaz Coppel como gobernador. En la primera votación se registró un empate —otra situación inédita— y después apretadamente rechazarían las cuentas.

En la medición de fuerzas, Legislativo vs Ejecutivo, ninguno había ganado todo pero tampoco perdían todo. Aun así, en el tránsito de 2019 no se puede hablar de un equilibrio de poderes ni siquiera de contrapesos, como dicen las teorías. La relación es dispareja, asimétrica, y cargada de inercias. En un año resultó imposible modificar el entendimiento entre poderes, políticamente hablando.

Los alcaldes

En Sinaloa los tres alegres alcaldes: Guillermo Chapman en Ahome, Jesús Estrada en Culiacán, y Luis Guillermo Benítez en Mazatlán, sorprenden un día sí y otro también. Toman posicionamientos apresurados, luego se retractan, no saben lidiar con la oposición, y hasta cuando alcanzan un logro de gobierno tienen dificultades para comunicarlo.

Lea: Emite recomendación CEDH contra alcaldes de Culiacán y Mazatlán por ataques a periodistas https://bit.ly/2QETdvU

A pesar de sus grandes diferencias —de formación y de orígenes— los tres arrastran similitudes en 2019: se han enfrentado a medios de comunicación y grupos empresariales, muestran una testarudez incomprensible con organizaciones sociales y a veces con figuras de su propio partido, aman dirimir conflictos en público. Son incontinentes verbales.

Morir en las grandes aguas

Alejandra estaba casi a salvo, de repente se regresa y desaparece cuando una alcantarilla la succiona. Un video de una cámara de seguridad registra el momento exacto de aquella tarde septiembre de 2019. Se bajó de su coche, que era arrastrado por la corriente en una de las calles que se convierten en arroyos en Culiacán —y otras ciudades de Sinaloa.

Lea: Negligencia irreparable: hoyo que arrastró a joven había sido reportado por los vecinos https://bit.ly/2lICZpS

En cada lluvia se revelan los muchos peligros provocados por licencias de construcción otorgadas irregularmente, planeación inexistente, servicios públicos deficientes, acciones preventivas nulas…

Alejandra, de solo 17 años, no es la única persona que muere en circunstancias similares. En la concurrencia de responsabilidades, al final todas se diluyen. Los ayuntamientos no tienen margen de las grandes obras para mitigar las recurrentes inundaciones, los gobiernos estatales apuntan a la federación y así al final nadie es culpable de nada. Ni de la corrupción que arrastra las aguas, menos de las muertes.

Efecto Ovidio

Ovidio Guzmán fue el suceso del año 2019. Sacudió al gobierno de López Obrador y su gabinete de seguridad que sobrevivió de milagro, y arrastró de golpe al gobierno de Quirino Ordaz, a quien le descompuso toda su estrategia.

Lea: Operación Ovidio: precipitada, improvisada y fallida https://bit.ly/2MEULoH

En una hora, máximo, los hijos del Chapo —especialmente Iván Guzmán— doblaron a las fuerzas federales que intentaban capturar a su hermano Ovidio. Amenazaron instalaciones militares, atacaron a matar, y de paso tomaron la ciudad de Culiacán, secuestrando a cientos de sus habitantes en los sitios donde los tomó la movilización armada.

La Operación Ovidio derrumbaba la postura personal de López Obrador de no atacar a las grandes organizaciones, como lo habían venido haciendo los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña.

Esa incompatibilidad de las acciones del gobierno y la postura pública, junto al fracaso de la operación y las consecuencias que aún se dejan sentir por el efecto Ovidio, lo convierte en el suceso del año.

Aunque el gabinete de seguridad de AMLO intentó atajar la emergencia, mostrando una postura de apertura total, meses después muchas de las dudas quedaron abiertas. Una es clave, el papel de la Agencia Antidrogas Estadunidense y su visita a Sinaloa días previos a la actuación federal para la captura de uno de los hijos del Chapo.

El fracaso en la captura de Ovidio Guzmán era además el colofón de una serie de yerros en materia de combate a la inseguridad y la violencia en México. Por un lado la permanencia del Ejército en labores de apoyo a corporaciones locales y de seguridad pública, y por otro el arranque de la Guardia Nacional, con más entusiasmo que impacto real.

C., C. y C.: Corrupción, Corrupción y Corrupción

C. C. C. Federal

La bandera política contra la corrupción marcó 2019. Si el año anterior fue la principal arma de propaganda electoral, este año pasó y no pasó nada: ni localmente, con las acusaciones judiciales estancadas; ni nacionalmente, con mucha espectacularidad pero pocos o nulos resultados.

Lea: Rosario Robles: una exsecretaria de Estado en el banquillo de los acusados https://bit.ly/36fsRqW

El Presidente Andrés Manuel López Obrador lo repite todos los días, en las conferencias mañaneras o en los actos públicos. Ha dicho que el combate a la corrupción ha generado ahorros por 230 mil millones de pesos (mdp) en lo que va de su gobierno, y que con eso se financiarán proyectos como el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucia (igualmente polémicos y que atacan a su gobierno porque se consideran inviables).

Aun así, a nivel federal están en la cárcel don personajes clave que conectan con el régimen priista o con quienes López Obrador llamó por mucho tiempo la mafia del poder: Juan Collado, abogado clave en muchos de los juicios de la clase política vinculada con Carlos Salinas; y Rosario Robles, exdirigente nacional del PRD y Jefa de Gobierno interina en tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas, además vinculada con la famosa Estafa Maestra, la red de corrupción que involucra a casi todo el gabinete de Enrique Peña.

Lea: Collado, Rosario, Ahumada: cacería implacable https://bit.ly/36k9tJG

Ambos casos, Collado y Robles, están en la etapa inicial del juicio. No son los únicos exfuncionarios o personajes vinculados con otros grupos de poder, pero sí los emblemáticos. Quizás de ellos se desprende el resto de asuntos que vía Unidad de Inteligencia Financiera, UIF y la Fiscalía Federal están en proceso o en investigación.

C.C.C. Estatal

Localmente, Quirino Ordaz Coppel, el gobernador de Sinaloa, no lo usa nunca en sus discursos. Podría decirse que hasta lo evita. Considera un asunto de tribunales o de la Fiscalía, nunca un asunto suyo.

Lea: Villarreal, la pieza clave https://bit.ly/2UVRFyz

Igual que a nivel federal, todos los casos que se abrieron en este gobierno de funcionarios de la administración de Mario López Valdez están en un impase. Incluyendo a Luis Ángel Pineda, Secretario Técnico en Turismo y a quien se le encontró culpable de un desvío de más de 8 millones de pesos para campañas de promoción que nunca existieron.

Las investigaciones y los juicios donde se presumen actos irregulares en la función pública o de corrupción, han resultado largos, engorrosos, y vistos a la distancia judicialmente extraños. El caso de más alto nivel es en contra del Secretario de Finanzas de Malova, Armando Villarreal Ibarra. Él logró aplazar su audiencia hasta principios de enero, sigue ganando tiempo.

Homicidios 2019

Apenas 18 días después de la Operación Ovidio, cuando todavía ni se medían sus efectos, sucede la matanza de los LeBarón. Las familias de mormones que residen en el norte del país y quienes desde hace años denuncian ser víctimas de la violencia y los secuestros.

Lea: Los LeBarón, asediados por el narco desde hace una década https://bit.ly/2ti0sC3

La saña con que ocurre el asesinato múltiple, y la presencia de niños en los automóviles, ponen de nuevo el tema de la escalada violenta en México. Una que no tiene límites.

Para colmo, 2019 cierra en lo que se refiere a homicidios con cifras superiores a 2018, quitándole el récord como el año más violento en la historia moderna de México. E igualmente los discursos encontrados: por un lado Alfonso Durazo insistiendo en que la inflexión de la violencia homicidio ya se dio en México, y en contraparte quienes afirman que esa afirmación no se sostiene, máxime con la estadística de asesinatos en este año 2019.

Genaro García Luna

Para cerrar 2019, el todopoderoso Secretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, hombre de sus confianzas, fue capturado en los Estados Unidos donde residía y pretendía convertirse en ciudadano. Lo peor es que pasó de ser el superpolicía a un funcionario acusado de recibir sobornos de narcotraficantes y de participar él mismo en la conspiración para introducir drogas ilícitas a los Estados Unidos.

Lea: Úsese y tírese, la novela negra de García Luna https://bit.ly/2QDrJqq

García Luna decidió no declarar cuando se presentó ante el juez, es un caso que tendrá que esperar el año 2020 para saber su desarrollo ¿o desenlace?

Artículo publicado el 29 de diciembre de 2019 en la edición 883 del semanario Ríodoce.