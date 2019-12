Fundación de ‘Marthita’, la esposa de Fox, disfruta de lujo, glamour y cero transparencia

Los eventos que organiza la ex Primera Dama Martha Sahagún Jiménez, esposa del expresidente Vicente Fox Quesada, para su fundación Vamos México A.C. buscan destacar por sus aspiraciones al lujo y el glamour de las clases privilegiadas. Sin embargo, se reporta muy poco de lo que esta asociación civil recauda.

En medio de lujo y glamour, Martha Sahagún de Fox aparece en decenas de fotografías que circulan en las redes sociales posando junto a diseñadores de alta costura, entre ellos Agatha Ruiz de la Prada, celebridades como la cantante Filipa Giordano y otras personalidades. Las fotografías revelan un poco de lo que acontece en los diversos eventos que la ex Primera Dama organiza entre la alta sociedad de Guanajuato para recaudar fondos; eventos de los que no reporta cifras ni información de transparencia a través de ninguno de los diversos canales de comunicación con los que cuenta su organización civil en la Red, publicó Sin Embargo.

La opacidad de Vamos México contrasta con la extensa cobertura mediática que tienen los eventos con los que los Fox recaudan fondos. En estas actividades aparecen poco o nada los niños, y discapacitados que dicen ayudar. Por el contrario, Martha Sahagún posa contenta junto a diseñadores exclusivos con vestidos de alta costura en las celebraciones que organiza con un estilismo y gala que recuerdan a los ambientes de eventos como el Baile de la Rosa, llevado a cabo por los príncipes de Mónaco en beneficio de la Fundación Kelly, celebraciones muy alejadas de la “pobreza” que el exPresidente Vicente Fox asegura padecer a raíz de que el Gobierno mexicano le retiró su pensión vitalicia.

“Yo no tengo dinero. Soy pobre. Ya no tengo pensión”, aseguró Fox ante medios de comunicación en marzo pasado. Sin embargo, las dificultades económicas que dice atravesar contrastan con las imágenes donde el ex Primer Mandatario aparece celebrando la ejecución de eventos de alta costura, pasarelas de moda y torneos de golf en los que los premios son vehículos de lujo y paseos en cruceros.

Desde el 2016, el matrimonio ha sido el anfitrión de diversos eventos exclusivos con los que patrocinan el Centro de Rehabilitación Integral San Miguel de Allende (CRISMA), mismo que operan desde el 2015 a través de Vamos México, A.C. con donativos emitidos no solo del sector privado, sino también provenientes de fondos y bienes públicos.

Caracterizados por su falta de transparencia, los Fox recibieron del municipio en el 2017 un terreno de 2 hectáreas para la construcción de una nueva sede de este centro. De acuerdo con El Universal, en julio del 2017, el cabildo aprobó la donación de este predio a los Fox con 11 votos a favor y uno en contra.

El terreno se encuentra ubicado dentro de la zona de reserva natural Parque Bicentenario, pero su uso de suelo está etiquetado como una zona de “equipamiento urbano”. Meses antes de que fuese donado este predio por el municipio, diversos activistas condenaron la acción. El grupo de Facebook Salvemos San Miguel, argumentó que dicho terreno conformaba una área de la reserva Natural del Charco del Ingenio.

De acuerdo con información obtenida en el portal de Transparencia del Ayuntamiento de San Miguel de Allende, el Gobierno municipal también aporta desde el 2016 donativos para esta causa. Por dar un ejemplo, en el reporte de “Montos pagados por ayudas y subsidios”, correspondiente al segundo trimestre del año 2016, el municipio otorgó a la fundación Vamos México cuatro donativos por 20 mil pesos.

En noviembre de este año, se inauguraron en esta área natural las nuevas instalaciones del CRISMA en medio de una ostentosa pasarela de moda. Se trató del evento llamado “Fashion Days San Miguel de Allende”, promocionado a través de las redes sociales con el hashtag #FashionDaysSMA, evento que organiza Blanca Salinas con el objetivo de donar lo recaudado a la fundación Vamos México. Bajo el slogan “moda con causa”, participaron diseñadores reconocidos y se incluyó en la programación fiestas exclusivas a las que solo fue posible ingresar con invitación.

Estas celebraciones se realizaron en hoteles, haciendas y centros de convenciones para los que se solicita un código de vestimenta especial: “creative cocktail”, “creative headdress”, entre otros que se indicaron a través de la convocatoria que #FashionDaysSMA realizó desde su página de Facebook. El año pasado, algunos de los eventos incluyeron donativos de entre 500 y 2 mil pesos por persona.

Los contrastes entre el proyecto para impulsar la moda y el CRISMA son notorios inclusive en las redes sociales donde la página oficial de Fashion Days San Miguel Allende acumula 8 mil seguidores en Facebook, en tanto que el CRISMA solo reúne 2 mil 900 al corte de esta nota.

Durante la realización del evento de moda de este año, Vicente Fox habría externado su intención de solicitar un nuevo donativo del Ayuntamiento para el mantenimiento del centro de rehabilitación CRISMA. De acuerdo con el diario La Jornada, el alcalde Luis Alberto Villareal García confirmó al rotativo las declaraciones del ex Presidente pero negó que la petición se hubiese formalizado.

César Arias de la Canal, Presidente de la organización Jardín Botánico El Charco del Ingenio, alertó que Vicente Fox planea solicitar 20 hectáreas adicionales de esta zona reservada para construir un parque de diversiones y 60 departamentos, proyectos inmobiliarios con los que planea subsidiar al centro de rehabilitación.

El festival de moda, no fue el único evento exclusivo realizado este año para beneficio del CRISMA, proyecto que promueve Vamos México desde sus canales de comunicación como uno de los más ambiciosos de la asociación. Martha Sahagún y Vicente Fox también llevan varias ediciones realizadas de torneos de golf, entre ellos la Copa Golf Embajadores y Torneo de Golf con Causa realizado en alianza con el Hospital Metodista de Houston.

En la edición de la copa Embajadores del 2017 se otorgaron premios millonarios para los concursantes. De acuerdo con información del portal Infogolf América, al 1er hole in one categoría “hoyo 4” se le entregó un vehículo Porshe Boxter modelo 2017, con un precio en el mercado que ronda el millón de pesos, también se entregó una motocicleta de la marca Harley Davison para la categoría “hoyo 14”, otros premios fueron un viaje en crucero y un carrito de golf.

La ex pareja presidencial ha recaudado millones de pesos para causas altruistas desde que Vicente Fox ocupaba la Presidencia de la República. En dicho periodo, surgió Vamos México que suplió funciones del Desarrollo Integral de la Familia (DIF). En el registro de donatarias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la organización fundada por Sahagún, que se encuentra registrada en la Ciudad de México con carácter asistencialista, reporta al corte del 2019, ingresos de donativos en especie y en efectivo por 24 millones 425 mil pesos a los que se reportan otros ingresos no especificados que dan un total de 37 millones 817 mil pesos. En tanto que registra gastos por 16 millones 78 mil

Los Fox realizan eventos altruistas de alto lujo para recolectar fondos para la asociación Vamos México en medio de señalamientos públicos e investigaciones por defraudación fiscal porta parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP. De acuerdo con un medio de circulación nacional, esta unidad tendría bajo la lupa 13 empresas de la que forma parte el ex Presidente.