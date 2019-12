Se deslinda Proceso de portada falsa

Con la foto del ex presidente Felipe Calderón en la portada y el texto ‘Felipe Calderón, El Narco’, una portada apócrifa de la revista Proceso circuló desde este viernes.

La imagen se dio a conocer a través de redes sociales, acción que fue censurada por la revista al mismo tiempo que se deslinda de su autoría.

“El pasquín en cuestión presenta en su portada una fotografía del expresidente Felipe Calderón, con el encabezado principal: Felipe Calderón, El narco”, citó en una nota el semanario.

“En la parte media añade tres balazos: Calderón se va del país; En buques de Pemex, movía toneladas de droga, y su nuevo partido, México Libre se desploma”, se detalla.

Además, como cintillo remata: Calderón entregó el país al Cártel de Sinaloa.

“Proceso censura el uso de su nombre con fines aviesos”.

Por su parte el ex presidente aseguró a través de su cuenta de Twitter, que no lo intimidan.

“Es tan desesperado el ataque contra mí y contra @MexLibre_, que no sólo me inventan calumnias, sino que hasta portadas falsas arman y distribuyen. A tal grado que incluso @revistaproceso se deslinda del artero truco. Agradezco que lo haga. 2020 será de lucha. No me intimidan”.