UIF presenta denuncias ante la FGR contra cuatro exgobernadores

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FG) contra cuatro exgobernadores de varios estados.

Santiago Niego Castillo, titular de la UIF, dijo que las denuncias fueron presentadas porque los exmandatarios son los que reciben los beneficios de los actos de corrupción.

Las indagatorias se iniciaron a partir de solicitudes de información que les solicitó la FGR, temas relacionados con la Secretaría de Función Pública, con fiscalías locales, “incluyendo nuestra propia base de datos a través del modelo proactivo que hace un momento mencioné”.

“El objetivo central con estas reformas es poder identificar a esos beneficiarios finales de los actos de corrupción y cumplir evidentemente con el estándar internacional”, dijo.

Durante la conferencia mañanera de AMLO Nieto Castillo se reservó el nombre de los exgobernadores que están siendo investigados.

“Tenemos cuatro casos denunciados ante la Fiscalía General de la República. Gobernadores en funciones no podría dar el dato, se trata de temas todavía en proceso de investigación y no sabemos si hay una responsabilidad o no; por tanto, sería irresponsable hacer una imputación a cualquier persona si no hay elementos”, mencionó.

“Se han presentado una serie de denuncias, sí; sin embargo, hay que evitar, insisto, que las instituciones se conviertan en un mecanismo de golpeteo político, porque recuerdo un caso particular, hubo una denuncia en contra de Francisco Domínguez, el gobernador de Querétaro, que resultó absolutamente falsa, relacionada con la sofipo Libertad”.