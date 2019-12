Ebrard responde a insultos de Bolivia; expresidente Quiroga difunde peticiones de seguridad de Embajada

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), manifestó que se impone la unidad nacional y serenidad de una conciencia tranquila, ante los insultos dirigidos al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto, luego de que el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga Ramírez, dijo que el Jefe del Ejecutivo mexicano es un “cobarde matoncito” que protege a los “tiranos” de América Latina.

“Ante los adjetivos e insultos a México y su presidente, se imponen la unidad nacional y aquella serenidad que dan la conciencia tranquila”, escribió en su cuenta de Twitter.

También se refirió a la solidez de la posición mexicana en defensa del derecho internacional, así como al respeto entre los pueblos, de acuerdo a Sin Embargo.

Ayer, Quiroga Ramírez durante una conferencia de prensa envió un mensaje al tabasqueño en relación a los recientes conflictos entre México y Bolivia por el asilo a Evo Morales y la presencia policiaca en la Embajada mexicana en La Paz.

“Creo que el señor López Obrador, este cínico sinvergüenza, se pasó de bellaco con Bolivia, porque ha confundido nuestro respeto, nuestra deferencia, con cobardía, y es bueno que no se equivoque, que no venga a mangonear a la segunda mujer Presidenta de Bolivia”, dijo el ex mandatario.

“Usted ha decidido ser el padrino de los tiranos latinoamericanos, y usted es un cobarde matoncito, porque lo hemos visto pasar vergüenzas, arrodillado ante Trump, que le pone exigencias, que lo obliga a deportar a centroamericanos, que le está metiendo inspectores laborales hasta el baño de su departamento, y usted arrodillado ante Trump. Y vergonzosamente arrodillado ante Castro en Cuba y ante Maduro en Venezuela”, agregó.

“Tan servil con los abusivos y autoritarios, y tan matoncito y abusivo con Bolivia, porque nos crees pequeñitos, crees que nos vamos a correr de tus amenazas”, añadió.

“Eres el padrino de tiranos, cobarde ante los gringos y cubanos, y eres el hombre más contradictorio que existe, tú y tu Canciller Ebrard”, comentó, “responde por qué con una mano soltaste al hijo del Chapo y con la otra mano cobijaste al productor de cocaína de Evo Morales”, señaló.

Más tarde, a través de su cuenta de Twitter, el expresidente insistió en que se pida a AMLO que “se ponga de pie ante Trump, porque vive de rodillas”.

Además, hizo un llamado para que se cuestione al Presidente López Obrador por su intención de presentar una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuando Bolivia brindó la seguridad “que su Gobierno pidió tres veces”.

En su publicación, Quiroga Ramírez adjunto las fotografías de los oficios que la Embajada de México en Bolivia envió al Ministerio de Relaciones Exteriores los días 15, 19 y 29 de noviembre.

En el primer texto, con fecha del 15 de noviembre, la Embajada refiere que debido a que grupos manifestantes en Bolivia se congregarían en la sede diplomática, solicitó de manera urgente el resguardo “que el caso amerita”, acorde con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

“La Embajada se permite solicitar a ese H. Ministerio, apoyo para que se garantice la seguridad adecuada a fin de preservar la integridad del personal de este Representación, así como de los inmuebles”, se lee en el segundo documento.

En la tercera misiva, la Embajada señaló que la filtración de los nombres y ubicación de los solicitantes de asilo, vulneró los inmuebles diplomáticos, personal y a los bolivianos bajo protección del Gobierno mexicano.

Por lo que reiteró la solicitud de refuerzos policiales “y no de inteligencia”, con el fin de que se resguarde adecuadamente la integridad y garantizar la inviolabilidad de los inmuebles diplomáticos.