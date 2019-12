Anuncia AMLO que se tomará vacaciones a partir de mañana y hasta el 2 de enero

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que a partir de mañana y hasta el 2 de enero se tomará vacaciones en Palenque Chiapas.

Durante la conferencia mañanera de este viernes, dijo que se irá a descansar a su propiedad denominada “La Chingada”.

“En el caso de las conferencias pues también vamos a terminar, esta va a ser la última del año, vamos a reiniciar el día 2 de enero, vamos a tener unos días de descanso, nosotros y también quienes nos ven, vamos a estar ausentes, no tanto pero sí en mi caso, no voy a estar en la capital, no voy a estar en Ciudad de México, voy unos días a Palenque”, mencionó.

Adelantó que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación estará a cargo del gobierno en la capital del país, pero que él estará atento a lo que ocurra desde Chiapas.

“Vamos a estar pendientes de todo lo que pasa en el país, allá en Palenque, va a quedarse aquí la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero”, indicó, “pero yo voy a seguir atento, para seguir garantizando la seguridad y felicidad de nuestro pueblo”.