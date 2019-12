Promete AMLO que no habrá aumentos de luz y gasolinas a inicio de 2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá sorpresas desagradables en materia económica ni de gasolina al inicio de año.

Aseveró que en 2020 no habrá aumento de impuestos ni de precios de los combustibles, y no se incrementará la deuda pública.

“Son buenas noticias para que estemos tranquilos el fin de año y que disfrutemos los días que vamos a tener de descanso y de convivencia con la familia, no van a haber sorpresas desagradables para el año próximo”, afirmó.

En la penúltima conferencia de prensa mañanera, el primer mandatario aseguró que 2019 concluye con buenos resultados y con una inflación controlada, sin aumento de gasolina.

“Es una inflación controlada, acompañada de no aumentos, no aumentarán impuestos, no aumentarán las gasolinas, el diésel, el gas, la luz, al inicio de año, como era costumbre que entraba el año y la cuesta de enero y los gasolinazos en algunos casos, eso se terminó una buena noticia, todo esto se ha logrado por la disciplina en el manejo de las finanzas pública, más no se ha gastado más a la hacienda pública, esa es la fórmula , no se permitió la corrupción, todo este año hubo austeridad republicana y también este año no aumento la deuda pública”, expresó.