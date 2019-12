Diplomáticos denuncian asedio en embajada de México en Bolivia

El subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes-Zúñiga, informó este miércoles que se mantiene el asedio de elementos de la policía de Bolivia a las instalaciones diplomáticas de México en esa nación.

“Así amanece el asedio a las instalaciones diplomáticas de México en Bolivia, publicó el diplomático mexicano en su cuenta de Twitter, donde compartió imágenes de la presencia policíaca, informó Reporte Índigo.

“Así ‘cuida’ la policía de Bolivia al personal diplomático de México, tomándoles fotografías, cuando incluso están dentro de la Residencia Oficial”, añadió el funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Por su parte, el viceministro de Seguridad Ciudadana de Bolivia, Wilson Santamaría confirmó a medios que hay un operativo especial para garantizar la ejecución de los requerimientos judiciales en contra de ex ministros y ex servidores públicos de Evo Morales, que se encuentran refugiados en la embajada de nuestro país en Bolivia.

El viceministro acusó a México de no cooperar con el gobierno de Jeanine Áñez.

En los últimos días, Reyes Zúñiga ha documentado a través de Twitter el arribo de patrullas y vehículos militares a las inmediaciones de las instalaciones mexicanas en Bolivia.

Este miércoles, el subsecretario para América Latina y el Caribe compartió cinco fotografías en donde se aprecian patrullas, así como camionetas rotuladas con la leyenda “policía boliviana”, las cuales muestran también el número de unidad.

La víspera, la SRE indicó en un comunicado que Bolivia está incumpliendo con tratados internacionales.

En la embajada mexicana, que se ubica en La Paz, Bolivia, se encuentran asilados nueve exfuncionarios del gobierno del dimitente presidente Evo Morales.

En el interior de la embajada están asilados el ex primer ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana; Nicolás Laguna de la Agencia de Tecnología, a quien se le acusa de fraude electoral; también el ex ministro de Justicia, Héctor Arce, así como la ex ministra de Cultura y Turismo, Wilma Alanoca, involucradas con temas de corrupción en su país.