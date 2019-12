También la Síndica Procuradora de Mazatlán señala violencia política en su contra

‘Que el ‘Químico’ ponga sus barbas a remojar’

“Es algo que nos alienta, que pongan sus barbas a remojar porque esto sí va en serio”, opinó Elsa Bojóquez Mascareño con relación a las disculpas públicas que el alcalde de Ahorme, Guillermo Chapman ofreció a la Síndica Procuradora por orden de un tribunal.

Aunque Bojórquez Mascareño aseguró que ella no ha recibido amenazas como su homóloga de Ahome, no descartó que pudiera emprender acciones por la hostilidad con la que es tratada por parte del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.

La más reciente, dijo, fue la lectura de siete propuestas para evitar que el pago de la demanda millonaria que perdió el Ayuntamiento contra Nafta afecte severamente las arcas de la Comuna, y que fue motivo para que se ejerciera violencia política en su contra.

“Fue muy sospechosa la manera como en un momento determinado recibieron una señal y empezaron ellos (los asistentes) a hablar, no sabían ni de qué se trataba”, expuso la Síndica Procuradora.

El 12 de diciembre, durante la sesión ordinaria número 27, Bojórquez Mascareño hizo un llamado ante el Cabildo a la unidad y defensa del interés colectivo para que no se eroguen los 142 millones de pesos a Nafta.

“Nuestro deber es defender con todos los recursos legales y políticos a nuestro alcance, los dineros de los mazatlecos, defenderlos de los corruptos de afuera, pero también de adentro. Estos son sumamente peligrosos porque son El Caballo de Troya de los de afuera”, señaló.

Y bajo ese tenor, una inusual asistencia de personas en el Cabildo, empezó a desaprobar con gritos lo dicho por la Síndica.

Una vez que terminó de dar lectura a su postura, rápidamente se dio por terminada la sesión de Cabildo sin que el alcalde, Secretario del Ayuntamiento y ningún regidor emitiera un comentario al respecto.

—¿Hubo manifestaciones de animadversión hacia su persona por parte de los asistentes a la sesión de Cabildo?

—Sí, y a mí se me hizo muy raro, cuando llegué había muchas personas, por lo regular no hay tanta gente y pregunté a los compañeros, incluso convocaron porque llegaron los directores incondicionales.

Elsa Bojórquez detectó que personal de Aseo y Limpia recibió indicaciones de apartar lugares para directores.

“Sí se vio personajes muy raros a la usanza de los tiempos donde mandaban a aplaudidores o golpeadores, algo con lo que hay que tener cuidado porque esas prácticas ya deben de desaparecer, o sea, estamos en democracia, una manera diferente de gobernar, hay que escuchar las diferentes propuestas y más de una Síndica Procuradora, las propuestas para defender los intereses del Ayuntamiento”, dijo.

—¿Esos personajes interrumpieron su intervención?

—Intentaron, pero en su momento alcé la voz para que se escuchara más, y en una sola ocasión, de todas las interrupciones, el Secretario les dijo que guardaran silencio.

Las interrupciones que desaprobaban lo que la Síndica estaba proponiendo, se dieron justo cuando exponía que esta administración era inocente de haber perdido el juicio, que era una demanda heredada.

“Yo estaba hablando bien, porque nosotros tenemos que defendernos, y esos personajes empezaron a gritar incoherencias que no tenían nada qué ver, diciendo ‘ponte a trabajar'”, expuso.

—¿Se sintió usted agredida?

—Claro, es violencia política, algo que debe de pasar a la historia, porque estas prácticas porriles no son lo que el Presidente López Obrador nos está marcando desde su tribuna.

Bojórquez Mascareño insistió en que la agresión verbal de la que fue objeto la vio fuera de contexto.

—¿Hará algún procedimiento para que quede registrado este hecho como antecedente, alguna acta, bitácora o denuncia?

—Debe de hacerse, estamos pensando qué vamos a hacer, porque no puede quedar así, porque es continuar con las mismas prácticas en las que siempre hemos estado en contra, o sea, no estamos a favor de que se utilicen grupos de porros para agredir, menos la investidura del Síndico Procurador, solo porque nosotros estamos realmente viendo por los intereses del Ayuntamiento, no podemos permitir algo así.

Actualmente el departamento de la Síndica Procuradora ha documentado las agresiones, aunque no ha definido las acciones que emprenderá al respecto.

Artículo publicado el 22 de diciembre de 2019 en la edición 882 del semanario Ríodoce.