En tiempos de la 4T, el generoso aguinaldo que se auto otorgaron diputados

Como en legislaturas anteriores, los diputados locales continuaron la tradición de autoasignarse generosos aguinaldos para cerrar el año, como una prestación por su trabajo realizado en el Congreso del Estado de Sinaloa, pero este año surgieron voces de legisladores que se opusieron a recibirlo por considerarlo inmerecido y demasiado alto.

Lea: Los aguinaldos de la austeridad republicana https://bit.ly/2SmTpT9

Para la definición del monto, la Junta de Coordinación Política no tomó como referencia la Ley Federal del Trabajo que establece pagar un mínimo de 15 días de salario, sino lo que perciben trabajadores sindicalizados afiliados al STASE, que cobran 45 días. Así la definición quedó en 50 días, que se tradujo en 154 mil pesos.

Durante la presente legislatura, fue la primera ocasión que definieron un aguinaldo en esas condiciones, ya que el año anterior, recibieron una parte proporcional a dos meses de labores, por el inicio de su gestión como diputados.

Sin dar conferencia de prensa, la diputada de Morena, Francisca Abeyó Jordá, envió un oficio a la Secretaría General del Congreso del Estado, para comunicar que no recibiría el aguinaldo.

La legisladora invitó a todos sus compañeros a analizar el tema porque considera es un honor tener el puesto de diputada porque es para servir a la gente y representarla.

“No es un trabajo normal de un obrero, de un trabajador que a lo largo del año tiene un sueldo muy limitado y en diciembre se da el aguinaldo, y ese es el concepto original, para que pueda tener su familia unos juguetes, los niños comer un poco mejor”.

La legisladora, quien preside la Comisión de Equidad, Género y Familia, enfatiza que los diputados no son trabajadores normales, y por lo tanto no deben tener aguinaldo.

La diputada hoy sin partido, Flora Isela Miranda, fue la primera en salir públicamente a señalar que estaba en desacuerdo en recibir el aguinaldo.

La diputada hasta hace unas semanas integrante de la bancada de Morena asegura que no lo recibirá, aunque dejó pendiente el destino que pudiese tener su aguinaldo. Si el monto que se negó a recibir va a quedar al libre gasto del personal directivo, advirtió, buscará en enero recibirlo para canalizarlo a una causa específica, como pueden ser los grupos de Rastreadoras que requieren recursos para continuar su lucha.

A ese señalamiento le siguió casi de inmediato el pronunciamiento del diputado de Morena, Pedro Villegas Lobo, de donar el total de su aguinaldo para becas de estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente.

En su anuncio, el vocero del grupo Parlamentario de Morena dejó en claro que la decisión de que los diputados recibieran 154 mil pesos no fue de su bancada, sino producto del acuerdo entre todos los integrantes que participan en la JUCOPO.

La donación será para que los estudiantes que tienen problemas económicos paguen su próxima colegiatura. “Me hubiera encantado que la JUCOPO hubiera aprobado 500 mil pesos para poderlos donar todos”, expresó.

Aunque reconoce que no alcanzará su aguinaldo para beneficiar a muchos estudiantes, mencionó que trató de apoyar a jóvenes que realmente necesitan. “Esto ya lo tenía planeado desde que dijeron que iba a haber aguinaldo y no es con ninguna finalidad, porque luego empiezan otras personas a tergiversar la información: es que quiere quedar bien. Muy bien me hubiera hecho de ojos cerrados y me llevo ese dinero”.

En la opinión de la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Graciela Domínguez Nava, lo preferible debió haber sido que no se tuviera el monto de aguinaldo que se definió, pero fue algo que se dio por mayoría.

No lo ha cobrado aún, y deja abierto el anuncio sobre qué hará con su aguinaldo.

“Ese es un tema que ha estado por muchos años a debate si realmente los representantes populares tenemos derecho a un aguinaldo, finalmente eso ha sido una práctica que se asigne un aguinaldo”.

La también presidenta del JUCOPO comenta que se buscó que fuese al menos fijado en el mismo nivel que los legisladores federales que son de 40 días, como un criterio medio. “Considero que nosotros tenemos un salario alto, hubiese sido muy aceptable 15 días para seguir manteniendo ese criterio, en lo que se sigue resolviendo si tenemos derecho o no”.

La diputada sin partido, quien fue postulada por el PES, Karla Montero Alatorre, no hizo conferencia para hacer público el destino de parte de su aguinaldo, en cambio hizo una transmisión en vivo en redes sociales cuando visitó el Hospital Pediátrico y ofreció compartir su aguinaldo con los padres que necesitan comprar medicamentos para sus hijos.

“Quiero invitar a los diputados que van a regalar su aguinaldo que aquí en el Hospital Pediátrico está la necesidad de niños que se están muriendo ahí adentro porque no hay medicamento. Aquí tráiganse su aguinaldo”.

Con su cámara encendida en su teléfono, dijo en su transmisión por redes sociales: “Regalar el aguinaldo es populismo, yo lo vengo a compartir”, al igual que lo haría con niños del Ejército de Salvación.

Ahí aclaró que el apoyo para la compra de medicamentos, plantada en la banqueta, no es algo nuevo con su aguinaldo como diputada, sino muy similar a lo que ha hecho desde años atrás con donaciones de ciudadanos y empresas.

La diputada del PAS, Angélica Díaz Quiñonez, argumenta que ella no puede devolver su aguinaldo como diputada porque siempre lo ha aplicado en gestiones sociales. “En esta ocasión estoy comprando dulces, juguetes y despensas”.

Artículo publicado el 22 de diciembre de 2019 en la edición 882 del semanario Ríodoce.