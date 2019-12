‘El STASAC, en preocupante retroceso’: Julio Duarte

Entre la reelección y la renovación

Dejó de ser un secreto a voces y la campaña se da de manera permanente. La dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC) deberá ser renovada y la carrera se apresuró.

Lea: El STASAC, sindicato luchador… y millonario https://bit.ly/2Q97hiN

Así lo revela Julio Duarte, miembro del actual comité directivo y quien de paso destapa su intención por contender por la dirigencia del sindicato. En su versión, Duarte señala que sí existe una parte que busca la alternancia.

“Sí estamos viviendo ya una efervescencia ahí en el sindicato donde nosotros como grupo ya estamos buscando el relevo generacional. Con relevo me refiero a que tenemos un líder sindical ya con tres periodos, en el cual hace seis años empezó a decir que sí se iba, después regresó por una reelección y volvió a pasar”.

En el artículo cuarto de los estatutos del STASAC, señala que la duración es por tiempo indefinido, y sólo podrá cancelarse su registro por voluntad expresa y acuerdo tomado en asamblea con votación de dos terceras partes. Y sindicalizados acusan que Héctor David Alarid Rodríguez va por un periodo más.

“Nosotros como parte del sindicato ya no lo vemos como algo sano que siga alargando su periodo, por qué, pues porque los cambios son sanos, hay que mover los perfiles dentro del sindicato”, acusa Julio Duarte.

El actual secretario de educación y cultura del STASAC señala que mucho tiempo dentro de un mismo puesto puede cambiar a las personas. Acusa, incluso, de que el sindicato ha perdido beneficios.

“A lo mejor ya no eres el mismo que eras en un tiempo determinado, lo hemos estado viviendo, hemos visto perder muchos beneficios, vemos opacidad dentro del secretario actual, no vemos la verdadera defensa del trabajador, al contrario, siempre vemos a un secretario que está buscando beneficiarse de las negociaciones para él y un pequeño grupo”.

En el artículo 17, los estatutos señalan que la duración del ejercicio será de tres años, siendo renovable en sus funciones, por una asamblea general ordinaria, con la asistencia de las dos terceras partes de los miembros activos del sindicato.

Y los estatutos se establecen en el artículo 70 que las convocatorias deberán ser expedidas por los comités ejecutivos con 10 días de anticipación sin señalar una fecha como límite o comienzo, y los delegados para el escrutinio de los votos y vigilancia de la votación serán designados por el mismo comité.

Y Julio Duarte señala no ser más parte del grupo de él, y junto con otros tres secretarios, comenzaron el movimiento.

—¿Quiere decir que de primera mano tú me puedes decir que sí hay una intención de (David) Alarid de reelegirse?

—Sí, totalmente.

—¿O sea que está trabajando ya?

—Su único trabajo ahorita es buscar la reelección.

—¿Está en campaña entonces?

—Sí, totalmente abierto. Todas las tardes platica con gente para decirles que él es el único que puede salvar a nuestro sindicato, cuando todos los trabajadores nos damos cuenta de que nuestro sindicato está en un total retroceso, en una total opacidad, en una total falta de la defensa de los derechos y la verdad es una preocupación, el ver cómo hemos ido perdiendo nuestros derechos, nuestras prestaciones.

—Me dicen que tú eres pariente político del alcalde (Jesús Estrada Ferreiro)…

—Te voy a ser sincero, el primero que lo comentó fui yo. Mis hijos en efecto se apellidan Duarte Estrada, mi esposa es Estrada, pero son familiares que nunca se habían visto. El abuelo de mi esposa se casó obviamente con su abuela, fue la primera esposa pero se separaron.

—Tú me puedes asegurar que no hay una relación de familia.

—Ojalá, ojalá. Para ver si así podemos solucionar los problemas que se suscitan, nada más yo tengo nueve meses que no nos pagan las becas escolares, y tengo los apoyos para la gente que estudia maestrías o semiescolarizadas, que deberían recibir un apoyo, tienen desde octubre que no les pagan. Entonces lógico sería que si tuviera alguna relación conmigo, por lo menos mis problemas estarían solventados, pero no.

—¿A ti te consta que durante tres años han estado trabajando en eso?

—Sí, es que la elección siempre sale cuando ellos deciden, siempre ha sido así, cuando la administración que está en turno lo decide. No mandan una convocatoria para decir tal día, la mandan pero sale sorpresivamente. Te lo digo porque me consta un día sale la convocatoria cuando ya está registrada la planilla de ellos, es real el madruguete, yo fui parte de ese equipo hasta cierto punto.

El pez por su boca muere

El viernes 10 de marzo de 2017 se llevó a cabo la más reciente elección del STASAC. Una y otra vez Alarid dijo entonces que sería mero trámite: la mejor carta de presentación era el trabajo de seis años construidos en dos periodos al frente del sindicato.

Lea: El STASAC sin auditorías por ‘autonomía sindical’ https://bit.ly/2sdTxcZ

“Yo lo dije siempre: es un trámite, la reelección en el sindicato es un trámite porque ya nos conocemos, a la gente no la vas a engañar, a alguien que tiene tres años, que tiene seis años; nuestros seis años es la tarjeta de presentación de nosotros”, dijo entonces.

Luego de su victoria se le hizo la pregunta. Rondaba la medianoche de ese viernes y entre porras y vítores, Alarid respondió.

—David, entiendo que tal vez sea un poco pronto el preguntarlo pero acabas de ganar un tercer periodo, ¿ya podríamos pensar en un cuarto por lo que dices de que los seis años es tu tarjeta de presentación?

—Mira, lo voy a decir aquí porque acabamos de ganar esta elección: esta es mi última elección, yo tengo cosas que hacer como padre, como hijo. Yo pensaba jubilarme, cuando vi las intenciones de ciertas personas que querían apoderarse del STASAC decidí entrarle porque creo que el sindicato, en las manos de algunos compañeros no es sano, eso es lo que yo decidí, eso lo decidimos mi equipo de trabajo y yo porque no soy solo.

Artículo publicado el 22 de diciembre de 2019 en la edición 882 del semanario Ríodoce.