‘Busqué otros espacios donde se me valora’, dice Gerardo Vargas Landeros

Con el proyecto de Redes Sociales Progresistas como plataforma, el exmalovista persigue candidatura a la gubernatura en 2021

La mañana del domingo 21 de julio de este año, la asociación política Redes Sociales Progresistas (RSP) realizó su sexta asamblea y encabezando el proceso, Gerardo Vargas Landeros edifica sus aspiraciones para el 2021.

Desde las elecciones inmediatas pasadas en que buscó por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) un puesto por el senado, y antes a la gubernatura, comenzó su activismo con este nuevo proyecto bajo el amparo de Elba Esther Gordillo.

Al interior del hotel Lucerna, sitio que arropó como su base de operaciones, Gerardo bebe de su taza de té. Atiende brevemente su teléfono y da inicio con su discurso.

“Déjame decirte que RSP aquí en Sinaloa ha sido muy bien recibida por la gente, hemos platicado con la gente de que somos una alternativa real, de hacer política de una manera distinta, ¿en qué sentido?, de cara al pueblo, de cara a la sociedad, en comunicación permanente con ellos y que como partido que aspiramos a ser pues tenemos la gran posibilidad de tener una identificación plena”.

Luego de las seis asambleas de RSP en Sinaloa, el órgano político presidido por José Fernando González Sánchez, yerno de Elba Esther, presume registro de 4 mil 11 sinaloenses.

“Somos el estado que más afiliación ha hecho de manera proporcional en el país a pesar de que Sonora representa el 2 por ciento de la población total del país. Al día de hoy llevamos 21 asambleas estatales de las 20 que nos piden en todo México, es decir que ya cumplimos con la normatividad definida por el Instituto Nacional Electoral (INE)”, dice.

El registro se logró luego de que el pasado fin de semana se realizaran asambleas en Tlaxcala, Aguascalientes y Ciudad Juárez, sumando 332 mil militantes según pudo validar el INE, y con esto, la renovada versión del otrora Partido Nueva Alianza de Elba Esther Gordillo, comienza su senda a la elección próxima.

El adiós definitivo al PRI

Emanado del PRI, Vargas Landeros dice no guardar rencor. Su nuevo proyecto tiene que ver con su aspiración, presume amistad con Fernando González y la maestra Elba Esther. De ahí tomó su decisión y de que su partido de origen no es el mismo de antes, según dijo.

“Son diferentes formas de tomar decisiones las del PRI en los últimos años. Lo viví en el 2010”, explica.

Durante 40 años participó activamente en ese partido, hasta la breve interrupción en 2010 donde se sumó a la coalición que encabezó el Partido Acción Nacional (PAN) y que lo llevara al gabinete de su amigo Mario López Valdez, ganador entonces de la gubernatura.

“Les digo que tengo tatuado al PRI en mi piel, 40 años no son fáciles de olvidar, pero uno también tiene que cerrar ciclos y abrir otros, y creo que el mío en el PRI estaba completamente cerrado”, añade.

Gerardo asegura tener amigos en el tricolor. Son 40 años que dice no se olvidan fácilmente.

—De haber sido de las personalidades más sólidas del PRI, uno de los candidatos, a no tener nada y prácticamente…

—Pues fui primer lugar en las encuestas para la gubernatura y para el senado y ve donde estamos, pero no pasa nada.

—Precisamente eso…

—No pasa nada,

—Sí, precisamente eso: no tener nada.

—A ver, no tengo yo por qué ser reactivo a esas circunstancias, simplemente tomé la decisión de buscar otros espacios políticos donde se me valorara, donde se me diera la oportunidad de que mi expresión y mi voz se tomaran en cuenta y no de manera unilateral, sino con toda la gente que yo represento y eso aquí me lo han dado, así hemos dado también nosotros resultado y aquí estamos tratando de consolidar aún más a RSP.

—Entonces puedo pensar que en 2021 participarán en Sinaloa, específicamente por el Congreso y la gubernatura.

—No. Redes Sociales Progresistas van a participar en las elecciones locales y federales de 2021 en todo el país. Vamos a lograr ser un partido político nacional, ya reunimos todos los requisitos, salvo la Asamblea Nacional Constitutiva que es en febrero 22, pero en el caso particular de Sinaloa se tendrán candidatos a la gubernatura, a las diputaciones federales y locales, y por supuesto a las 18 alcaldías, sin lugar a dudas.

—Entonces lo que sigue para RSP en Sinaloa es definir los cuadros que van a participar en las elecciones.

—Cuadros que ya estamos identificando, cuadros que están estructurándose para consolidarnos con toda la estructura político electoral.

—¿Serás tú el candidato a la gubernatura?

—No lo sé, quisiera, claro. Pero no puedo afirmarlo, habrá otros distinguidos miembros, hombres, mujeres de RSP que manifiesten su intención como yo lo he hecho hasta hoy.

—¿Y quiénes?

—Pues a algunos no les gusta decirlo. Yo lo he manifestado abiertamente y bueno, si alguien lo quiere o lo aspira, es momento para decirlo.

Gerardo Vargas Landeros concluye presumiendo que la Fuerza Trébol ya trabaja en el 2021. El pasado quedó atrás y aun cuando existen procesos abiertos contra ex funcionarios del gabinete al que perteneció, dice no sentir temor al respecto.

“Hasta el día de hoy yo no tengo ninguna observación, ninguna circunstancia que pueda alterar o poner una indefensión los seis años que yo estuve como secretario general de gobierno, ni la Auditoría Superior de la Federación o del Estado, de la Secretaría de la Función Pública ni la de Rendición de Cuentas local, mucho menos de la Fiscalía General local, entonces ya después de tres años que me quieran decir te van abrir un expediente sería como que raro, y más cuando siempre he manifestado mis deseos de hacer política porque no he dejado de hacerla”.

Presume el músculo de su estructura, a la cual le sugirió apoyar al candidato que quisieran en la pasada elección electoral. De todos es sabido su coqueteo por Morena y la caída del PRI, así que sin admitir nada cualquier conclusión puede salir de dicha orden.

Gerardo bebe otra vez de su té. Mira el reloj. Habla de los posibles cuadros pero no desespera. Otra vez mira su reloj, y mientras se aproxima la fecha, su proyecto sigue en marcha, y asegura que RSP buscará la gubernatura en Sinaloa.

Artículo publicado el 22 de diciembre de 2019 en la edición 882 del semanario Ríodoce.