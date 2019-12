SFP exonera a Bartlett y descarta conflicto de interés

La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que no hay irregularidades en las declaraciones patrimoniales de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y también descartó que haya algún conflicto de interés por el cargo que tiene y las empresas de sus familiares o de la persona con que tiene una relación sentimental.

Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, informó sobre el resultado de la investigación sobre Bartlett, luego de las denuncias recibidas tras la publicación de un reportaje, que cuestionó los ingresos y los bienes que tiene el funcionario, de acuerdo a Animal Político.

En el programa del periodista Carlos Loret de Mola en W Radio, y en su página web, se dio a conocer una investigación de la periodista Arelí Quintero, donde se señala que Bartlett declaró que tiene “una fortuna de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones”, aunque en realidad, según la investigación, presuntamente su patrimonio “es 16 veces más grande… solo en propiedades”.

El reportaje agregó que Bartlett, a través de “familiares, empresas y presuntos prestanombres se ha hecho de un imperio inmobiliario de 25 propiedades (23 casas y dos terrenos) con un valor aproximado de más de 800 millones de pesos”.

Sin embargo, la SFP descartó que Bartlett haya incurrido en conflicto de interés, o que haya ocultado datos relevantes en las declaraciones sobre los bienes que posee.

Eréndira Sandoval mencionó que, tras la investigación realizada, no se encontró evidencia de que Bartlett, desde el 1 de diciembre de 2018 a la fecha, periodo en que ha sido titular de la CFE, tenga alguna injerencia en las empresas de sus hijos ni en la de la persona con que tiene una relación sentimental, Julia Abdala Lemus.

Función Pública también descartó que la empresa de Abdala Lemus, Consultoría Estratégica, se haya beneficiado en el periodo mencionado con el puesto de dirección que tiene Bartlett, en la Comisión Federal.

En cuanto a su declaración de bienes, la SFP corroboró que Bartlett tiene 5 propiedades a su nombre; en cuanto a lo que tienen sus hijos y la persona con que tiene un vínculo sentimental, Función Pública determinó que Bartlett no tenía obligación de reportar dichos bienes.

Lo anterior, según la SFP, porque sus hijos son mayores de edad y no dependen de él económicamente; y en el caso de Julia Abdala, si bien tiene una relación sentimental con ella, no figura como su concubina ni como su cónyuge, y ella no depende económicamente de Bartlett.

Irma Eréndira Sandoval, sobre este último punto, informó que a partir del próximo año se establecerá que los servidores públicos también informen sobre los bienes que posean las personas con que tienen una relación sentimental, aunque no sean su cónyuge ni tengan una relación de concubinato.

La titular de la SFP aseguró que la dependencia que encabeza no protege o blinda a alguna persona, y defendió que la investigación realizada tiene como sustento evidencia sólida. Según dijo, se realizaron más de media centena de diligencias, y se pidió información a la contraloría del Senado, al SAT, a la CFE, al INE y al Registro Público de la Propiedad de Tabasco y de Puebla, entre otras instancias.