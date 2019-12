García Luna no se declarará culpable, afirma su abogado

El abogado de Genaro García Luna, quien se encuentra detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, aseguró que su cliente no se declarará culpable.

Juan Pablo Morrillo aseguró que el ex secretario de Seguridad Pública no tiene la intención de declararse culpable.

García Luna enfrentará un proceso en la corte de Nueva York por por corrupción y narcotráfico.

Morrillo mencionó “no tiene ninguna intención de declararse culpable, tiene toda la intención y voluntad de defenderse”, de acuerdo a Reporte Índigo.

El abogado aseguró que se encuentra en proceso de armar la defensa del acusado.

En días pasados García Luna aceptó su traslado a Nueva York después de ser detenido, y permanecer arrestado, en Texas.

El defensor del ex secretario mencionó que no haber impedido su traslado a Nueva York no significa que no van. pelear para obtener su libertad.

“García Luna se defenderá y tiene una expectativa muy buena”, aseguró Morrillo.