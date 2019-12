DIF Mazatlán resguarda a siete niños que podrían ser víctimas de trata

Siete menores, de entre 2 y 13 años de edad, originarios de los estados de Baja California, Durango y Chihuahua, quedaron bajo resguardo del Sistema DIF Mazatlán, a través de la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes.

El Director del DIF, Roberto Rodríguez Lizárraga, informó que los menores, cuatro niñas y tres niños, llegaron a Mazatlán procedentes de Durango a bordo de una unidad en la que viajaban con cuatro adultos, que refieren ser sus familiares, pero que no han podido comprobar con documentos oficiales su parentesco.

Los menores presentan una marcada desatención, mala alimentación y falta de higiene, además de afectaciones emocionales.

“Afectaciones emocionales derivadas de las experiencias vividas tales como abandono, falta de identidad, temor a la autoridad, conductas agresivas (…) provienen de familias disfuncionales, mantienen un estilo de vida el cual no tienen un empleo fijo y solicitan a la ciudadanía apoyo (económico) para sustentar sus necesidades básicas”, explicó Roberto Rodríguez.

El primer contacto con estas personas se dio por una petición de apoyo económico que los adultos realizaron al Sistema DIF para supuestamente trasladarse en barco a La Paz, Baja California.

“Solicitaban dinero, nosotros desde un principio dejamos muy claro que el DIF no da dinero (…) querían trasladarse por vía barco junto con la unidad y los menores”.

Sin embargo, al iniciar una investigación, personal de la Procuraduría se percató del estado de desatención de los niños y las inconsistencias en las declaraciones de los adultos, además de una actitud agresiva hacia la autoridad, por lo que los cuatro adultos fueron remitidos al Tribunal de Barandilla, donde cumplen un arresto de 36 horas por agresiones y faltas a la autoridad.

Indicó que a los adultos se les ha aplicado exámenes toxicológicos para descartar el uso de estupefacientes.

Rodríguez Lizárraga, agregó que siguiendo el procedimiento, se hizo contacto con las Procuradurías de Baja California y Durango, así como con la madre de tres de los menores, para determinar en breve la situación de los niños y a qué instancia serán entregados para reunirlos con sus familiares directos.

Señaló que en el caso del conductor del vehículo, se tiene el antecedente de una evaluación sicológica realizada en el estado de Durango en la que se determinó que la persona no cuenta con madurez mental y sicológica, por lo que no es viable entregarle a los menores.

Los niños fueron detectados al interior de una camioneta amarilla, luego de que empezaron a gritar para llamar la atención.